На территорию Тайваня влетели 29 самолётов Китая

Почти тридцать самолетов незаконно вошли в зону действия ПВО Тайваня. Это далеко не первая провокация со стороны Китая, который чаще всего никак не комментирует такие происшествия.

В зону действия ПВО Тайваня без предупреждения вошли 29 самолётов ВВС Китая.

ВВС Тайваня подняты в воздух.

Стоит однако отметить, что 10 китайских самолетов также входили вчера на территорию Тайваня. Тогда в состав группы вошли один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, стратегический бомбардировщик H-6, два истребителя J-11, четыре J-16 и еще пара J-10.

Курсор ранее писал, что Китай может готовить новую войну в Азии. Лидер Китая Си Цзиньпин уже подписал указ, который разрешает «невоенное использование вооруженных сил» Китая. Указ вступает в силу с 15 июня. Это уже вызвало опасения, что Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань под видом своей «спецоперации».

Также глава Минобороны США заявил, что Китай становится все более агрессивным. Отношения между Китаем и Соединенными Штатами в последние месяцы были напряженными, поскольку две крупнейшие экономики мира конфликтовали из-за всего, от Тайваня и ситуации с правами человека в Китае до его военной деятельности в Южно-Китайском море.

Кроме того, Китай раскритиковал США за запланированную продажу оружия Тайваню. Китай осудил планируемую продажу США оружия Тайваню, назвав предстоящую сделку подрывом национального суверенитета и политических интересов государства.