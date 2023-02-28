Невеста отказалась выходить замуж в день свадьбы, потому что узнала жуткий факт о своем женихе и его маме

Профессиональный британский свадебный планировщик и ведущая подкаста «Нефильтрованная невеста» Джорджи Митчелл поделилась удивительной историей о том, как одной женщине пришлось отменить свадьбу в день церемонии.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам женщины, невеста закончила заниматься с визажистом подготовкой к бракосочетанию и сказала, что ей нужно в туалет. Однако когда она туда вошла, то увидела «достаточно, чтобы закончить свадьбу».

Соведущая подкаста Джорджи Бет предположила, что жених изменял своей любимой с другой женщиной, принимал наркотики или занимался чем-то подобным. Однако все оказалось совершенно иначе, потому что на самом деле мужчину кормила в туалете грудью его мама.

Свадебный планировщик полагает, что невеста попросту не знала о том, что ее будущие родственники занимаются подобным. Собеседницы также предположили, что у мамы женщина до сих пор вырабатывалось молоко, потому что она могла часто кормить сына своей грудью.

Ранее мы рассказывали, что в Лоде во время свадьбы обычная ссора переросла в насилие, потому что брат жениха выстрелил в мать невесты. Пострадавшую женщину доставили в больницу «Ассаф ха-Рофе», где ее состояние определили как легкое. Со временем полиция задержала подозреваемого.

Также «Курсор» сообщал, что в этом месяце 100-летний израильский Авраам Наум женился на своей возлюбленной Белле в честь своего юбилея. Они прожили вместе уже 24 года и вырастили двух ныне взрослых дочерей.

У Авраама, являющегося художником и вдовцом, также есть сын и дочь от предыдущего брака, а Белла, которая моложе его на 40 лет, тоже имеет двоих детей от предыдущего брака. Подробнее об этом читайте в нашем материале.