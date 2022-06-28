Опубликовано видео момента попадания ракеты в ТЦ в Кременчуге

Советник министра внутренних дел Украины опубликовал у себя в Telegram видео с камер наблюдения в момент «прилета» российской ракеты в торговый центр в Кременчуге.

В сети опубликовали видео с камер наблюдения во время попадания ракеты в кременчугский торговый центр «Амстор».

«Страшные кадры теракта в Кременчуге: момент попадания «сверхточных» ракет. Военные преступления не имеют срока давности. Россияне, устроившие это, обязательно будут привлечены к ответственности», — написал Антон Геращенко, советник министра внутренних дел.

По последним данным, от ракетного удара по торговому центру погибли 18 человек, а еще как минимум сорок — ранены. Утром спасатели сообщили, что разобрали завалы строительных конструкций на 60% от общей площади.

Ранее Курсор писал, что эксперт озвучил вероятность российского ядерного удара по Украине. Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что в россии* обсуждалось применение тактического ядерного оружия в ходе войны в Украине.

Курсор информировал, что в россии озвучили условие начала третьей мировой войны. В россии снова грозят третьей мировой войной из-за того, что Украина может официально вступить в Североатлантический Альянс.

Курсор писал, что в россии «анонсировали» удар по одной из украинских ТЭС. Министерство обороны россии заявило, что на территории Криворожской ТЭС находятся украинские военные, которые готовят провокацию.

Кроме этого, в Офисе президента Украины объяснили ракетный удар по Кременчугу со стороны рф. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, почему россия решилась на обстрел Кременчуга.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!