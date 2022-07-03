ПА: подросток, в которого стреляли солдаты ЦАХАЛа, скончался от ран

Подросток-палестинец, якобы застреленный вчера израильскими солдатами во время столкновений в Дженине, скончался от полученных ран, сообщает Министерство здравоохранения Палестинской автономии.

Палестинские чиновники здравоохранения идентифицировали погибшего палестинца как 17-летнего Камеля Абдуллу Алаунеха, добавив, что он был ранен в живот и руку.

Израильская армия заявила, что изучает эти сообщения.

«Курсор» писал, что военные предотвратили контрабанду наркотиков из Египта на 9 млн шекелей. Израильские военные изъяли крупную партию кокаина и гашиша, которую контрабандисты пытались переправить через египетскую границу. Задержаний не проводилось.

Также мы сообщали о трагедии в Шарм-эм-Шейхе: появилось видео фатального нападения акулы на женщину. 68-летняя женщина была убита в результате нападения акулы у побережья Шарм-эм-Шейха, когда десятки ошеломленных туристов наблюдали за жуткой сценой.

Редакция сообщала о втором убийстве за сутки: на севере Израиля произошел серьезный инцидент. Второе убийство за сутки: на севере Израиля произошел серьезный инцидент.