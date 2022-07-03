Двое подозреваемых задержаны по подозрению в похищении жителя Рош-ха-Аина и нанесении ему ножевых ранений

Два жителя Иерусалима подозреваются в попытке похищения 60-летнего мужчины Рош-ха-Аине. Суд Петах-Тиквы должен сегодня продлить срок содержания их под стражей.

Полиция арестовала 19-летнего жителя Гиватаима и 45-летний житель Иерусалима, которых подозревают в похищении 60-летнего жителя Рош ха-Айина.

По информации полиции, жертве нанесли ножевые ранения в ноги, однако после неудачной попытки похищения вернули его в дом, а сами скрылись с места происшествия на автомобиле жертвы.

В течение дня двое задержанных будут доставлены для продления срока их содержания под стражей в суд Петах-Тиквы.

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