Второе убийство за сутки: на севере Израиля произошел серьезный инцидент

Мужчина в возрасте 20 лет был застрелен через несколько часов после очередного убийства на севере Израиля.

Мужчину в возрасте 20 лет застрелили в городе Баана на севере Израиля в пятницу вечером.

Об этом передает N12.

Инцидент произошел всего через несколько часов после того, как на севере Израиля был убит еще один человек.

Согласно сообщению N12, пострадавший в критическом состоянии был эвакуирован в медицинский центр Галилеи в Нагарии, однако парамедики констатировали его смерть по дороге в больницу.

Доктор Тамер Наама, врач отделения интенсивной терапии, рассказал N12:

«Наша бригада, прибывшая на место, обнаружила мужчину с огнестрельным ранением в верхнюю часть тела. Он был внутри его автомобиля. Мы провели ему реанимационные операции и по дороге в больницу констатировали его смерть».

Ранее в тот же день 40-летний Басам Амин Каблан был застрелен в Бейт-Джанне в Верхней Галилее, еще один человек был тяжело ранен.

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