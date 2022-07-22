Палестинские боевики стреляли в экс-министра, связанного с ХАМАСом: обнародованы фото

Инцидент рассматривается в контексте продолжающегося спора между ХАМАСом и фракцией ФАТХ президента ПА Махмуда Аббаса.

Палестинские боевики стреляли в бывшего заместителя премьер-министра Палестины Насер аль-Дин аль-Шаера. Инцидент произошел недалеко от Шхема.

Аль-Шаер, преподаватель Университета Ан-Наджа в Шхеме, получил ранение, но находился в сознании, когда его срочно доставили в местную больницу для лечения.

ירי בוצע אל מכוניתו של בכיר בחמאס, נאסר א-דין שאער, בכפר קליל שברשות הפלסטינית. הוא נפצע ברגליו ופונה לבית חולים כשמצבו יציב. שאער שימש בעבר סגן ראש הממשלה הפלסטינית בימי ממשלת האחדות בין פתח לחמאס@kaisos1987 @GalAharonovich pic.twitter.com/O8Y6DFhV3D — כאן חדשות (@kann_news) July 22, 2022

Генеральный секретарь ООП Хусейн аль-Шейх осудил покушение, назвав его «преступным» деянием.

Nasser al-Din- al-Shaer, who served as deputy prime minister and is affiliated with Hamas, has been shot and injured by Palestinian gunmen near Nablus. He works as a lecturer at An-Najah University. pic.twitter.com/fkySfZFRZk — Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) July 22, 2022

Инцидент рассматривается в контексте продолжающегося спора между ХАМАСом и фракцией Аббаса ФАТХ. Аль-Шаер является одним из высокопоставленных представителей ХАМАСа в Иудее и Самарии.

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.

Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле.