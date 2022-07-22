Палестинские боевики стреляли в экс-министра, связанного с ХАМАСом: обнародованы фото

Палестинские боевики стреляли в бывшего заместителя премьер-министра Палестины Насер аль-Дин аль-Шаера. Инцидент произошел недалеко от Шхема.
Аль-Шаер, преподаватель Университета Ан-Наджа в Шхеме, получил ранение, но находился в сознании, когда его срочно доставили в местную больницу для лечения.
Генеральный секретарь ООП Хусейн аль-Шейх осудил покушение, назвав его «преступным» деянием.
Инцидент рассматривается в контексте продолжающегося спора между ХАМАСом и фракцией Аббаса ФАТХ. Аль-Шаер является одним из высокопоставленных представителей ХАМАСа в Иудее и Самарии.
Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.
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