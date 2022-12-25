Полиция арестовала пожарного, который осквернил сукку в США

Вандал помочился на конструкцию, а после ее повредил.

Полиция Нью-Йорка арестовала 24 декабря Марти Парти, пожарного отдела пожарной охраны Нью-Йорка, по подозрению в вандализме в сукке в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена еще в октябре этого года.

Об этом сообщает NBC New York.

Известно, что накануне Суккота на видео был снят мужчина, пинающий ногой в сукке перед израильским центром Хабад на 92-й Восточной улице и Первой авеню.

На видео, снятом примерно 1:20 ночи, видно, как мужчина повреждает хижину, построенную для праздника Суккот, в память об убежищах, построенных евреями, когда они бродили по пустыне. Чиновники также заявили, что мужчина помочился на конструкцию, прежде чем повредить ее.

«Суккот — это единство, а этот еврейский год — год ахель, год собраний, подчеркивающий тему единства, так что это дает людям еще одну возможность собраться вместе и совершить мицву», — рассказал раввин Уриэль Виглер, содиректор.

На записи камеры видеонаблюдения также запечатлен прохожий, который вмешался, чтобы остановить вандала.

«Был человек через дорогу, который подошел и начал кричать на него, сказал ему остановиться, сказал ему не делать этого. И это то, чего мы хотим от жителей Нью-Йорка. Мы хотим, чтобы жители Нью-Йорка отстаивали то, что правильно», — сказал Виглер.

37-летнего пожарного уже отстранили от работы на четыре недели без сохранения заработной платы. Ему предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в преступном причинении вреда в связи с вандализмом.

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