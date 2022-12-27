ЦАХАЛ опубликовал видео учений во время снегопада на Хермоне

После выпадения снежных осадков на горе Хермон военнослужащие ЦАХАЛа провели отработку своих действий в зимних условиях.

Выпавший первый снег на Хермоне бойцы 13-ого батальона Голани отметили проведением военных учений.

Об этом сообщает Медиа Архив.

Бойцы отрабатывали военные маневры в тяжелых зимних условиях.

Ранее Курсор писал, что из-за сбоя в системе оповещения ЦАХАЛа десятки тысяч резервистов получили оповещения о призыве. Военные говорят, что звонки и текстовые сообщения, которые содержали сообщение об ошибке, произошли во время «плановой операции по техническому обслуживанию», на самом деле солдат не вызывали на дежурство.

Кроме того, наш сайт писал, что у большинства боевых солдат высокий социально-экономический статус. По мере повышения социально-экономического статуса растет и процент военнослужащих, проходящих боевую службу.

Также названо условие, при котором Нетаниягу внедрит изменения в ЦАХАЛ. Представитель ЦАХАЛа рассказал о встрече, которая состоялась между начальником штаба Авивом Кохави и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Еще мы информировали, что упал еще один беспилотник ЦАХАЛа: официальное заявление военных. Беспилотный летательный аппарат типа «Скай Райдер» упал сегодня в пятницу во время плановых действий в северной части Газы.

Напомним, в Кнессете приняли скандальные законы Дери и Смотрича. После ночного марафона 63-мя голосами Кнессет принял «закон Дери» и «закон Смотрича», которые вносят поправки в Основной закон.