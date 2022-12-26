ШАБАК предотвратил теракт в Израиле

Террористическая ячейка была разгромлена, а ее планы сорваны.

ШАБАК сегодня объявило, что оно предотвратило крупный потенциальный теракт террористов-смертников, который должен был произойти в пределах «зеленой линии», а также арестовало множество террористов на территории Иудеи и Самарии, в секторе Газа.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно заявлению агентства, террористическая ячейка была разгромлена, а ее планы сорваны 14 декабря. Также в последние недели были допрошены лица, которые связаны с этой ячейкой. Арестованные входили в состав «Комитетов сопротивления» Иудеи и Самарии и «Бригад мучеников Аль-Аксы».

По сообщению ШАБАК , по делу было несколько прорывов с несколькими отдельными раундами арестов, включая раскрытие оперативников, их кураторов и взрывчатых веществ, предназначенных для взрывов в Израиле.

Среди ведущих террористов, участвовавших в заговоре, были Ахмад Фатхи Омар Хджадж из Джабалии в Газе, известный как эксперт по взрывчатым веществам, а также Маха Ладави из Нецирата, который помог заложить большую часть основы террористической инфраструктуры для заговора. Среди других причастных к этому жителей Газы были: Джихад Ахмад, Цабари Мухаммад Цабари Арам и Иман Юсеф Халил Закут.

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