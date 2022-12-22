Сбой в системе оповещения ЦАХАЛа: оповещения о призыве получили десятки тысяч резервистов

Из-за сбоя в системе Департамента личного состава ЦАХАЛа десятки тысяч резервистов рано утром в четверг получили сигнал мобилизации от аварийного автоматического дозвона ЦАХАЛа.

Десятки тысяч резервистов получили сообщение о том, чтобы явиться в свои части. Как уже отмечалось, звонки были результатом сбоя, который сейчас изучается, и пока неясно, были ли звонки сделаны из-за технической неисправности или причина была в чем-то более злонамеренном, например, в кибератаке.

Аварийный автодозвон позволяет проводить массовую мобилизацию в случае ЧС и экономит время при мобилизации резервистов.

Военные говорят, что звонки и текстовые сообщения, которые содержали сообщение об ошибке, произошли во время «плановой операции по техническому обслуживанию», на самом деле солдат не вызывали на дежурство.

По словам военных, телефонные звонки были сделаны около 02:00, когда ЦАХАЛ проводил «плановую операцию по техническому обслуживанию» системы.

Военный источник сообщил, что система не была взломана.

Звонки не вызывали резервистов на службу, а выдавали сообщение об «ошибке» на английском языке, а затем сразу же отключались, оставив многих солдат в замешательстве. Некоторые резервисты также получили текстовые сообщения с сообщением об ошибке.

В ЦАХАЛе заявили, что проблема была быстро решена, и принесли извинения за доставленные неудобства.

В 2018 году произошел аналогичный « глюк », когда АОИ случайно отправила автоматический экстренный вызов резервистов, а затем быстро отменила вызов.

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