Пожар недалеко от Бейт-Уззиэля: более тысячи человек эвакуированы

Более тысячи вожатых, отдыхающих и других лиц были эвакуированы из детского лагеря скаутов недалеко от Бейт-Уззиэля. Сейчас на место происшествия прибыли девять пожарных бригад.

По сообщениям СМИ, около 1100 отдыхающих, вожатых и других лиц были эвакуированы из лагеря скаутов в центральном Израиле, которому угрожает крупный лесной пожар.

По словам спасателей, по меньшей мере девять пожарных бригад борются с пламенем, которое началось в поле недалеко от Бейт-Уззиэля и распространилось на город Кармей-Йосеф.

Туристов и персонал должны были посадить в автобусы и доставить в близлежащий Латрун, где они будут оставаться до тех пор, пока не будет все ясно, сообщил представитель Движения скаутов. По словам представителя, лагерь ранее тренировался для такого сценария.

По словам полиции, районы, где работают пожарные, закрыты для движения.

Курсор ранее писал, что жуткий пожар вспыхнул в еврейском детском лагере в Мэриленде. Бригады второй день тушат масштабный пожар в ночлежном летнем лагере для еврейских мальчиков в западной части штата Мэриленд. По словам официальных лиц, пострадавших нет.

Также сообщалось, что в Рамат-Гане вспыхнула популярная закусочная. Итамар Винтрауб, один из владельцев гамбургер-бара, рассказал: «В четыре утра нам позвонили из полиции и попросили побыстрее приехать на место, потому что горит наш «Paris Texas», на месте работают пожарные. Все партнеры быстро прибыли на территорию. Мы установили серьезность повреждений и в ближайшие дни также выясним, что стало источником возгорания и был ли это поджог».