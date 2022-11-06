Возле Арада с учительницей произошел серьезный инцидент: первые подробности

29-летняя учительница получила ранение средней степени тяжести в результате выстрела. Инцидент произошел возле школы в деревне Эль-Фура недалеко от Арада в Негеве.

В МАДА сообщили, что в 12:19 на их горячую линию 101 в регионе Негев поступило сообщение о раненой женщине в результате насильственного инцидента в Эль-Фуре. Медики и фельдшеры оказали ей медицинскую помощь и направили 29-летнюю женщину в состоянии средней тяжести в больницу Сорока с проникающим ранением.

В предварительном отчете полиции указывается, что две проезжавшие мимо машины начали перестрелку, и шальная пуля попала в ногу учительницы.

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