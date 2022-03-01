Российская бомбардировка Киева повредила мемориал жертвам Холокоста в Бабьем Яру

Территория Бабьего Яра была повреждена в результате бомбардировки российскими войсками близлежащей телебашни, что привело к отключению местного вещания.

Главный мемориал Холокоста в Киеве пострадал во время последней российской бомбардировки города, целью которой стала телерадиовещательная вышка в украинской столице, сообщает правление объекта.

Мемориал «Бабий Яр» находится на месте массового захоронения 34 тысяч евреев, которые были убиты в 1941 году, когда город находился под нацистской оккупацией. Массовое убийство было совершено войсками СС вместе с местными коллаборационистами.

«[Президент России Владимир] Путин стремится исказить и манипулировать Холокостом, чтобы оправдать незаконное вторжение в суверенную демократическую страну, что вызывает крайнее отвращение. Символично, что он начинает атаку на Киев с бомбардировки места Бабьего Яра, самого большого из нацистских массовых убийств», — говорится в заявлении Натана Щаранского, председателя Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» и бывшего главы Еврейского агентства.

Щаранский имеет в виду высказывания Путина перед вторжением России в Украину, что он делает это, в частности, для «денацификации» страны.

«Мы, в Мемориальном центре Холокоста «Бабий Яр», построенном на крупнейшем в Европе массовом захоронении времен Холокоста, работаем над сохранением исторической памяти после десятилетий советского подавления исторической правды, чтобы зло прошлого никогда не повторилось. Мы не должны допустить, чтобы правда — в очередной раз — стала жертвой войны», — говорит Щаранский, родившийся на Украине.

Ранее в тот же день Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» выступил с заявлением, в котором подверг резкой критике Путина и его вторжение и призвал Международный уголовный суд провести расследование в отношении него за военные преступления.

Курсор ранее писал, что российские войска нанесли удар по киевской телевышке недалеко от Бабьего Яра. Оккупанты из РФ начали атаковать коммуникационные объекты Украины — первым из них стала главная телевышка столицы, в которую были направлены три ракеты.

Кроме того, над Харьковом сбили российский самолет, который бомбил жилые дома. Украинская противовоздушная оборона продолжает сбивать российские самолеты и ракеты. Теперь был сбит самолет, пилоты которого осуществляли военные преступления.

В сети показали, во что российские захватчики превратили небольшой украинский город Ахтырка. Небольшой город Ахтырка в Сумской области пытаются захватить российские войска. Населенный пункт с населением примерно 47 тысяч человек держит оборону, за что оккупанты нещадно его расстреливают ракетами, бросают бомбы.

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