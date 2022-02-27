Россия обстреляла жилой массив Троещина в Киеве

27 февраля в Киеве на жилом массиве Троещина ракета попала во двор жилого дома по улице Лаврухина, 7.

В Киеве на Троещине оккупанты обстреляли двор многоэтажки. Уничтожены семь частных автомобилей. Проводится эвакуация людей из 1 подъезда. Данных о погибших нет, есть сообщения о легких телесных повреждениях.

Взрывной волной повреждены окна, балконы с 1 по 15 этаж.

Київ, Троєщина. 27.02.2022.. стріляють та підривають мирних жителів pic.twitter.com/2Ko7vEKvcX — русский корабль, иди нахуй (@ruboat_idinahuy) February 27, 2022

Вот что делают российские ракеты в Киеве. Троещина. pic.twitter.com/hurBdLDRwa — Валерий Ветров (@valeriyvetrov) February 27, 2022

Ранее Курсор писал, что украинские военные показали развалившуюся технику российских оккупантов. Вооруженные силы Украины захватывают все больше техники оккупанта. Множество российских солдат бросают Танки, БТР и прочий военных транспорт, убегая к границе с РФ. Украинский военный осмотрел бронетехнику российских оккупантов, и, по его словам, россияне приехали на очень плохом военном транспорте. Ролик был опубликован на странице Сухопутных войск Украины.

Также редакция Курсора сообщала, что Украина попросила Красный Крест помочь вывезти трупы российских военных.

Также редакция Курсора сообщала, что Украина попросила Красный Крест помочь вывезти трупы российских военных.

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