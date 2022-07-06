ШАБАК сообщил об аресте палестинца по подозрению в теракте в Бней-Браке

Агентство безопасности Израиля сообщило об аресте террориста, напавшего на еврея недалеко от Бней-Брака. Однако ШАБАК не сообщает, где и когда был арестован подозреваемый.

Палестинец, который вчера предположительно напал на жителя Бней-Брака и тяжело ранил его, арестован, сообщает агентство безопасности «ШАБАК».

Рано утром во вторник Ицхак Дахан был ранен в результате предполагаемого теракта на пешеходном мосту, перекинутом через шоссе между ультраортодоксальным городом и Гиват Шмуэль. С тех пор его состояние улучшилось.

ШАБАК не сообщает, где и когда был арестован подозреваемый палестинец.

Дальнейшие подробности, связанные с нападением, запрещены к публикации из-за наложенного судом запрета.

Наша редакция сообщала, что отец израильтянина, задержанного ХАМАСом, выступил с важным призывом. Отвечая на заявление террористической группировки об ухудшении здоровья его сына и предложение по обмену, Шаабан ас-Сайед сказал, что любая сделка с ХАМАСом должна касаться всех пленников, а не только его сына.

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