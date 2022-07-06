Жестокая драка на рынке в Иерусалиме: много раненых и арестованных

На рынке Махане Иегуда вспыхнула массовая драка с участием многих людей. 7 человек арестованы, несколько человек получили ранения, один травмированный мужчина самостоятельно поехал в больницу.

Сегодня утром израильская полиция получила сообщение о жестокой драке между многими участниками на рынке Махане Иегуда в Иерусалиме.

Полиция, прибыв на место происшествия, арестовала для допроса семь подозреваемых в причастности к драке.

Подозреваемых, жителей районов Бейт-Ханина и Вади-Джуз, доставили на допрос в участок. Позже они будут заключены под стражу в соответствии с потребностями следствия.

В результате насилия несколько человек получили легкие ранения, как сообщают медики.

Один человек обратился за медицинской помощью, еще один самостоятельно прибыл в больницу.

Прибывшие на место сотрудники полиции приступили к установлению обстоятельств и сбору улик. По подозрению, предыстория инцидента носит криминальный характер. Полиция начала расследование

Наша редакция сообщала, что отец израильтянина, задержанного ХАМАСом, выступил с важным призывом. Отвечая на заявление террористической группировки об ухудшении здоровья его сына и предложение по обмену, Шаабан ас-Сайед сказал, что любая сделка с ХАМАСом должна касаться всех пленников, а не только его сына.

Также напомним, что сообщениях СМИ: ХАМАС может обменять пленного израильтянина на больных заключенных-террористов. Израильтянин Ас-Саида удерживают в Газе с апреля 2015 года, когда он сам проник на территорию сектора. Родные сообщали, что у молодого человека было психическое расстройство.