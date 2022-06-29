Отец израильтянина, задержанного ХАМАСом, выступил с важным призывом

Отец одного из израильтян, взятых в плен ХАМАСом в секторе Газа, заявил в среду, что готов дождаться освобождения своего сына, и призвал освободить всех израильтян, удерживаемых террористами.
Шаабан аль-Саед говорил с Radio 103FM на следующий день после того, как ХАМАС выпустил короткое видео с его сыном Хишамом аль-Саедом, на котором показано, как он подключен к кислороду. Ливанская медиа-сеть, связанная с ХАМАС, сообщила, что террористическая группировка предложила Израилю освободить аль-Сайеда в обмен на всех больных палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Неясно, когда было сделано заявленное предложение.
На вопрос, что он думает о предложении ХАМАСа, которое может обеспечить свободу его сыну после семи лет в Газе, Шаабан ас-Сайед сказал, что «это несколько обнадеживает».
Но он подчеркнул, что любая сделка по обмену с ХАМАСом должна быть для всех пленников. В настоящее время террористическая группировка удерживает двух живых израильтян — аль-Сайеда и Аверу Менгисту — вместе с телами двух израильских солдат: Орона Шауля и Хадара Голдина.
«Мы хотим, чтобы все пленники вернулись домой к своим семьям, — сказал аль-Сайед радиостанции. — Я готов подождать еще, чтобы они освободили их всех».
Он добавил, что любой частичный обмен только на некоторых из пленных израильтян будет «игрой с совестью семей» .
Аль-Сайед отметил, что, хотя он слышал, что все время предпринимаются усилия по освобождению пленников, «мы не получили никаких новых подробностей».
Что касается его сына, аль-Сайед сказал, что он выглядит «более или менее нормально».
Аль-Сайед поставил под сомнение утверждение ХАМАСа об ухудшении здоровья его сына, сославшись на «отцовскую интуицию».
Он отметил, что у его сына в прошлом не было проблем с физическим здоровьем, только проблемы с психикой. По его словам, в прошлом семья через различные неправительственные организации отправляла ХАМАС сообщения с подробной информацией о лекарствах, в которых нуждается его сын.
«Надеюсь, ему дают правильные лекарства, — сказал аль-Сайед. — Мы пытаемся вселить надежду».
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