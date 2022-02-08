Шесть военных российских кораблей вошли в Черное море

Россия направила в Черное море десантные корабли «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Минск», «Оленегорские горняки», «Королев» и «Калининград», доведя общее число военных кораблей у границ Украины до 18.

Сегодня, 8 февраля, десантные группы Балтийского и Северного флотов России вошли в Черное море.

Следует отметить, что Россия отправила в Черном море десантные корабли «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Минск», «Оленегорский горняк», «Королев» и «Калининград».

По данным СМИ, число российских десантных кораблей на ходу, находящихся в Черном море, удвоилось и достигло 12 судов.

Согласно отчету организации, в целом к началу февраля российский флот на территории Украины выросла 18 боевых кораблей по сравнению с восемью в декабре 2021 года.

По словам Андрея Клименко, директора Черноморского института стратегических исследований, такое количество кораблей является беспрецедентным. В 2014 году, во время операции по оккупации Крымского полуострова, в Черном море находилось до четырех дополнительных десантных кораблей.

Курсор ранее писал, что стало известно, что обсуждали Макрон и Путин. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник своему российскому коллеге Владимиру Путину, что он надеется, что переговоры в Москве приведут к ослаблению напряженности вокруг Украины.

Кроме того, Украина заявила, что дипломатическое решение конфликта более вероятно, чем нападение России. Президент Украины настаивает на том, что шансы на урегулирование растущей напряженности в отношениях с Россией дипломатическим путем остаются выше, чем вероятность нападения, в то время как США предупреждают, что Москва активизирует подготовку к вторжению.

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