Силы безопасности провели контртеррористические операции в Иудее и Самарии

Силы безопасности конфискуют 20 тысяч шекелей средств, выделенных на террор, а также большое количество оружия. Кроме того были арестованы четыре человека.

В четверг вечером силы ЦАХАЛа, Агентства безопасности Израиля (ШАБАК) и Пограничной полиции Израиля провели контртеррористические мероприятия в ряде населенных пунктов Иудеи и Самарии, в том числе в городах Бейта, Аната, Джабаль Муала и в городе Хеврон.

В ходе контртеррористической операции в городе Аната были задержаны два человека, находящихся в розыске и подозреваемых в террористической деятельности.

Кроме того, солдаты конфисковали большое количество оружия, включая части охотничьих ружей, магазины, ножи и военный жилет. Во время акции в сторону солдат бросали камни, в районе были слышны выстрелы. В ответ солдаты применили средства для подавления беспорядков.

Во время контртеррористических мероприятий в городе Каллил в сторону солдат были брошены взрывные устройства и камни. В ответ солдаты произвели предупредительные выстрелы в воздух. В ходе операции был обнаружен и конфискован пистолет Airsoft.

В ходе операции ЦАХАЛа на перекрестке Гуш-Эцион был задержан подозреваемый, в его автомобиле было обнаружено 20 тысяч шекелей предполагаемых средств террористов.

Кроме того, во время поисков незаконного оружия в городе Джабаль Муалах было замечено около десяти подозреваемых, бросавших камни в солдат ЦАХАЛа, которые в ответ применили средства подавления беспорядков. Было выявлено одно попадание.

В общей сложности четверо подозреваемых были задержаны и переданы силам безопасности для дальнейшего допроса.

Курсор писал ранее, что на израильско-иорданской границе силами ЦАХАЛа и пограничного подразделения израильской полиции была изъята сумка с 10 пистолетами.

Еще мы писали, что по подозрению в незаконном хранении оружия на въезде в поселение Хура был арестован солдат, проходящий регулярную службу в бедуинской ГСДР, вместе с ним был арестован еще один подозреваемый.

Напомним, двое 18-летних жителей Тайбе были арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия. Полиция остановила подозреваемых, а затем при обыске их автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолеты и соответствующие патроны.