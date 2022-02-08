Силы безопасности разыскиваю еще одного террориста в Шхеме

СМИ заявляют, что военные уверены в том, что в террористической ячейке в Шхеме было по меньше мере четыре человека, один из которых сейчас скрывается.

По сообщениям, войска ищут еще одного члена предполагаемой террористической ячейки, обвиняемой в совершении нападений на израильтян вблизи Шхема, после того, как трое других были убиты войсками.

Об этом пишет Times of Israel.

Неясно, сбежал ли четвертый человек или не присутствовал, когда войска убили трех других палестинцев.

Согласно отчету, описывающему операцию, чиновники решили провести рейд после того, как подозреваемые в терроризме были замечены садящимися в машину с оружием и боеприпасами.

В отчете говорится, что полицейские, работающие в Шхеме под прикрытием антитеррористической полиции на такси и автомобиле, окружили машину подозреваемых и открыли по ней огонь. Другие военнослужащие, некоторые из которых работали под прикрытием, также были направлены в этот район на случай возникновения проблем.

Согласно сообщениям СМИ, Израиль получил разведданные о том, что группа планировала нападение во вторник вечером.

Издание утверждает, что перед тем, как их убили, члены группы «вели себя как разыскиваемые подозреваемые, перемещаясь между убежищами».

Курсор ранее писал, что стали известны подробности устранения трех террористов в Шхеме. В полиции сообщили, что открыли ответный огонь по террористам после того, как преступники попытались атаковать силы безопасности Израиля из своего автомобиля.

Солдаты ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков в Шхеме. В телеграм-канале «Израильские трудовые будни» сообщили о том, что солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Также в сети показали видео с места событий. Они были сняты очевидцами. на них можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

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