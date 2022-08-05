СМИ: Около Белого дома молния ударила четверых человек

Пострадавшие были поражены молнией под деревом в парке Лафайет, недалеко от ограды, окружающей комплекс зданий Белого дома.

В Вашингтоне двое мужчин и две женщины получили серьезные травмы, когда в них ударила молния рядом с резиденцией президента США.

Как сообщается, жертвы были поражены молнией под деревом в парке Лафайет, недалеко от ограды, окружающей комплекс зданий Белого дома.

«Все четверо получили серьезные, опасные для жизни травмы. Всем четырем пациентам удалось быстро оказать медицинскую помощь и доставить их в местные больницы», — говорится в заявлении пожарно-спасательного департамента Вашингтона.

После инцидента часть парка оставалась закрытой, на месте происшествия работали аварийные службы.

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