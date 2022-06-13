Солдат рф рассказал, как его сослуживцы попадают в дурдом после войны в Украине — перехват разговора

На записи, которую выложили в сеть, оккупанты признаются, что в Украине армия рф * несет большие потери. Из-за этого у некоторых солдат уже не выдерживает психика.

В перехваченном разговоре российский военный рассказывает жене о потерях. Он отметил, что только в его подразделении «минус одиннадцать». Сам солдат чудом выжил, поскольку бронежилет сдержал осколок.

По словам захватчика, из-за огромных потерь и постоянных обстрелов психика оккупантов не выдерживает. Нескольких уже забрали в психиатрическую лечебницу, другие уже близки к этому.

Отметим, защитники Украины с 24 февраля по 13 июня ликвидировали около 32300 российских военных, что на 150 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные случаи, реальное число погибших куда больше.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!