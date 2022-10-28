Израильтяне считают, что Нетаниягу должен уйти в отставку, если он не получит большинство в Кнессете — опрос

Большинство израильтян считают, что Биньямин Нетаниягу должен уйти в отставку с поста лидера «Ликуда», если правый блок не сможет выйти из тупика в Кнессете на выборах и получить большинство в 61 место.

Согласно опросу, проведенному Geocartography всего за несколько дней до выборов 1 ноября, 51% израильтян считают, что Биньямин Нетаниягу должен уйти с поста председателя крупнейшей партии Кнессета, если он и связанные с ним партии не смогут получить абсолютное большинство в Кнессете.

Израильтяне ходили на избирательные участки четыре раза с тех пор, как правительство Нетаниягу рухнуло в конце 2018 года, а выборы в 2019 году не дали возможости ни Нетаниягу, ни Бени Ганцу четкого пути к формированию правительства.

Третьи выборы, состоявшиеся в марте 2020 года, привели к тому, что Кнессет снова зашел в тупик, и было сформировано правительство единства во главе с Нетаниягу и Ганцем. Эта коалиция распалась менее чем через год у власти, что привело к четвертому голосованию в 2021 году, что привело к еще одному зашедшему в тупик Кнессету и недолговечному правительству единства, на этот раз возглавляемому Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом.

Всего 34% израильтян говорят, что Нетаниягу не обязан уходить в отставку, если ему не удастся набрать абсолютное большинство голосов в пятом туре голосования, назначенном на следующий вторник.

Второй опрос, проведенный Panels Politics и опубликованный изданием Ma’ariv, показал, что менее половины (47%) имеющих право голоса арабских избирателей уверены, что явятся на выборы на следующей неделе, что может поставить под угрозу все три основных арабских списка в Кнессет и даже Аводу.

Опрос показал, что если бы новые выборы были проведены сегодня, три фракции, включая Аводу, РААМ и Хадаш-Тааль, едва преодолели бы избирательный барьер в 3,25%, имея всего 4-е места каждая. Слабая явка в арабском секторе потенциально может привести к тому, что любая из трех фракций не попадет в следующий Кнессет.

Четвертая фракция, арабская националистическая партия Балад, снова не смогла преодолеть порог, получив всего 1,8% голосов по сравнению с 1,4% в опросе, проведенном в прошлую пятницу.

Партия МЕРЕЦ превзошла Аводу в опросе и получила 5 мест, в то время как «Еш Атид» поднялся с 23 мест в опросе на прошлой неделе до 25 мест. Партия «Лагерь государственников» министра обороны Бени Ганца прочно удерживала 12 мест.

«Исраэль Бейтену» потеряла одно место до 6 мандатов, в то время как «Еврейский дом» остается ниже избирательного порога в 3,25% с 2,1% по сравнению с 1,8% на прошлой неделе.

«Ликуд» сохранил за собой 31 место по результатам опроса на прошлой неделе, в то время как Религиозная сионистская партия сохранила 14 мест.

Среди фракций харедим ШАС поднялся на одно место до 9 мандатов, в то время как «Яадут а-Тора» опустилась на одно место и получает 6 мест.

Ранее курсор писал, что окончательные опросы показывают, что блок Нетаниягу балансирует на грани 61 места. Ряд опросов показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать правительство большинства после предстоящих выборов.

Кроме этого, Беннет рассказал, какое правительство нужно Израилю. По словам заместителя премьер-министра Нафтали Беннета, Израилю «нужно широкое правительство единства, основанное на крупнейших партиях».

Курсор писал, что остается менее недели до выборов в Кнессет: появились результаты нового электорального опроса. По данным социологов, решающее влияние на итоги выборов окажет процент явки среди представителей арабского общества.

Стало известно, что Еш Атид исключает правительство во главе с Ганцем. Официальные лица правящей партии «Еш Атид» заявляют, что никогда не присоединятся к правительству во главе с Бени Ганцем.

Как сообщал Курсор, предстоящие выборы станут пятыми в Израиле, начиная с 2019 года. Центральная избирательная комиссия сообщила, сколько будут стоить выборы исходя из количества людей, имеющих право проголосовать.

Наша редакция писала, что у Нетаниягу большие шансы стать премьер-министром — военный историк.