Террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа возле Хомеша

Во вторник несколько террористов открыли огонь по военнослужащим ЦАХАЛа из проезжавшего мимо автомобиля недалеко от Хомеша.
Солдаты открыли ответный огонь, пострадавших нет. Силы безопасности преследуют нападавших.
В ответ на стрельбу ешива Хомеш заявила: «Мы поддерживаем солдат ЦАХАЛа в их борьбе с терроризмом. Ответ терроризму — это утверждение Хомеша сегодня».
«Мы призываем правительство — не поддавайтесь терроризму, террористы чуют слабость, и их цель — победить правительство с помощью терроризма и терактов. Мы не должны поддаваться терроризму, не давайте награду террористам, сионистский ответ на сегодняшнюю атаку — утвердить Хомеш сегодня», — сказали в ешиве.
«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ арестовал двух нелегалов с оружием на границе с Газой. Солдаты Армии обороны Израиля пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Газы двух вооруженных арабов. У них изъяты граната и ножи.
Также редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.
Мы сообщали, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.