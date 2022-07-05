Террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа возле Хомеша

Террористы, которые проезжали на машине мимо военнослужащих ЦАХАЛа, открыли по ним огонь, а позже попытались скрыться. Израильские солдаты преследуют нападавших.

Во вторник несколько террористов открыли огонь по военнослужащим ЦАХАЛа из проезжавшего мимо автомобиля недалеко от Хомеша.

Солдаты открыли ответный огонь, пострадавших нет. Силы безопасности преследуют нападавших.

В ответ на стрельбу ешива Хомеш заявила: «Мы поддерживаем солдат ЦАХАЛа в их борьбе с терроризмом. Ответ терроризму — это утверждение Хомеша сегодня».

«Мы призываем правительство — не поддавайтесь терроризму, террористы чуют слабость, и их цель — победить правительство с помощью терроризма и терактов. Мы не должны поддаваться терроризму, не давайте награду террористам, сионистский ответ на сегодняшнюю атаку — утвердить Хомеш сегодня», — сказали в ешиве.