Три украинца погибли в результате обстрела на линии фронта

Житель посёлка Новолуганское, которому было 52 года, умер в результате обстрелов российских боевиков. Новолуганское находится в 35 километрах от Донецка.

Украинский мирный житель погиб в результате обстрела контролируемой правительством деревни, сообщают украинские власти.

По словам местных властей, мирный житель, идентифицированный только как мужчина 1970 года рождения, был убит в результате обстрела Новолуганского, населенного пункта в 35 километрах (25 миль) к северу Донецка.

Эта смерть стала первой официально подтвержденной жертвой среди гражданского населения в этом году в восьмилетнем конфликте в Украине, который унес жизни более 14 тысяч человек и вынудил 1,5 миллиона украинцев покинуть свои дома.

Поддерживаемое Западом руководство Украины также подтвердило гибель пяти солдат в этом году.

В то же время российские государственные СМИ сообщают, что президент Владимир Путин собирается выступить с телеобращением «в ближайшее время».

Также сообщается о том, что двое украинских военных убиты и трое ранены в результате обстрела прифронтового населенного пункта.

Национальная полиция Украины сообщает, что двое солдат погибли в Зайцево, селе в 30 км к северу от оплота повстанцев Донецка, недалеко от того места, где в понедельник в результате другого нападения погиб мирный житель.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

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