У охранника супермаркета в Петах-Тикве украли оружие

Двое неизвестных в Петах-Тикве подошли к охраннику супермаркета и заговорили с ним, а потом неожиданно напали на него и отобрали его оружие. Полиция уже разыскивает преступников.

Двое подозреваемых в касках в четверг утром украли оружие у охранника супермаркета в центре Израиля.

Супермаркет расположен в харедийском районе Петах-Тиквы. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что подозреваемые вошли в супермаркет, подошли к охраннику, как бы желая поговорить с ним, прыгнули на него, выхватили оружие и скрылись с места преступления.

Жители района, ставшие свидетелями происшествия, быстро сообщили о случившемся в полицию, которая прибыла через короткое время и начала преследование двух подозреваемых.

В заявлении полиции Израиля, сделанном сразу после инцидента, говорится: «Следователи из полицейского участка Петах-Тиквы начали расследование после получения сообщения о двух подозреваемых, которые прибыли в супермаркет в Петах-Тикве, напали на охранника, отобрали у него пистолет и скрылись с места происшествия. Сотрудники участка разыскивают подозреваемых, а также собирают улики с места происшествия».

Один из жителей района Хадар Ганим в Петах-Тикве рассказал: «Я видел людей, подозреваемых в краже пистолета, сегодня утром. Я заметил их на старом мотоцикле возле кампуса дошкольных учреждений. Они повернули в сторону Бегина и свернули направо к мехадринскому рынку».