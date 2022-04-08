Удар по Краматорску: в сети показали видео с моментом запуска ракет

В Службе безопасности Украины сообщили, что в результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорская уже погибли 39 человек. Среди них 4 ребенка.

В сети появилась запись запуска двух ракет в сторону Краматорска . Как сообщают, они запущены из Шахтерска. Этот населенный пункт Донецкой области контролируется террористической группировкой «ДНР».

Также в сети показали видео с очевидцами событий. Оно появилось на телеграм-канале «Реальная война». Женщина рассказала, что стояла в здании, где было много людей, ожидавших эвакуации. В один момент она услышала, как кто-то крикнул: «Падайте!» После чего раздался взрыв и крики людей. Она добавила, что потом видела убитых, раненых и сгоревшие машины.

В СБУ сообщили, что в результате ракетного удара погибли 39 человек. Среди них четверо детей.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что с начала войны русские войска потеряли 19 тысяч человек, раненых в разы больше.

Также Курсор сообщал, что в сети показали эффектные видео уничтожения военной техники российских оккупантов.

Еще напомним, что россия снова будет пытаться захватить Киев, но сначала ей нужен Донбасс.