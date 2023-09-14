Удар по Сирии, приписываемый Израилю – новые интересные детали

Есть информация, что атака помешала контрабанде высокоточного оружия.

Появились новые подробности касаемо ударов с воздуха прошлой ночью в Сирии, приписываемых Израилю.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Так, по информации Сирийского центра по правам человека, атака помешала контрабанде высокоточного оружия в Ливан, а также был поражен склад боеприпасов в городе Хама, которым владеет террористическая группировка "Хизбалла".

Отметим, что вчерашним вечером, 13 сентября, в Сирии обвинили Израиль в атаке в районе Тартула, находящегося на западе страны. Вследствие этого двое солдат погибли, а также известно о шестерых раненых.

Отмечается, что благодаря ракетному удару ликвидировали двух боевиков террористической группировки "Хизбалла". Также в сети показали видео с последствиями взрывов в Тартусе. Была информация об успешном уничтожении пусковых установок ракет большой дальности.

На фоне этого министр обороны Йоав Галант намекнул, что Израиль нанес авиаудары по Сирии. Так, во время праздничной церемонии в честь Рош ха-Шана он заявил, что вчера появилось очередное доказательство того, что в Израиле "грохот самолетов громче всех остальных фоновых шумов".

"В конце концов, главное — это действие, а не разговоры», – добавил он.

Обращаясь к Форуму Генерального штаба чиновник сказал, что этот орган возглавляет безопасность нашей страны совместно с другими партнерами. Галант поблагодарил начальника штаба за работу в сфере безопасности и добавил, что, к сожалению, предстоит еще много усилий в областях, за которые чиновники ответственны.