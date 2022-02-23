Украина сообщила об одном погибшем и шести раненых в результате обстрелов на Донбассе

Российские боевики все активнее применяют силу на востоке Украины — только за последние сутки сепаратисты 96 раз обстреляли позиции украинцев, в результате чего погиб один солдат.

Украинские военные заявили в среду, что один солдат погиб и шесть получили ранения в результате обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов на востоке Украины за последние 24 часа, поскольку уровень нарушений режима прекращения огня остается высоким.

На своей странице в Facebook военные сообщили, что за последние 24 часа было зафиксировано 96 случаев обстрела со стороны сепаратистов по сравнению с 84 днем ранее. По словам военных, сепаратистские силы использовали тяжелую артиллерию, минометы и реактивные системы «Град».

Украина обвинила Россию в провоцировании насилия, заявив, что она использовала его как предлог для официального признания независимости восточной Украины и ввода своих войск в регион, что спровоцировало кризис, который, как опасается Запад, может привести к большой войне.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

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