Война в Украине: 2 погибших и 12 раненых на Донбассе

Украина обвинила Россию в провоцировании насилия, заявив, что Москва использовала его как предлог для официального признания независимости восточной Украины и ввода своих войск в регион.

Украинские военные во вторник заявили, что за последние 24 часа в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков на востоке Украины погибли двое солдат и 12 получили ранения, что является самым большим числом жертв в этом году. Количество нарушений режима прекращения огня увеличивается.

На своей странице в Facebook военные заявили, что зафиксировали 84 случая обстрела со стороны боевиков, которые, по их словам, обстреляли около 40 населенных пунктов вдоль линии фронта, используя тяжелую артиллерию.

Украина обвинила Россию в провоцировании насилия, заявив, что Москва использовала его как предлог для официального признания независимости восточной Украины и ввода своих войск в регион, что спровоцировало кризис, который может привести к развязыванию большой войны.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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