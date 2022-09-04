Сгоревшие террористы: пытались сжечь автобус с солдатами, но подожгли собственную машину

Палестинские боевики, обстрелявшие автобус с солдатами в долине реки Иордан, случайно подожгли свое собственное авто.

В соцсетях сообщают, что террористы кинули в автобус несколько «коктейлей Молотова», но по итогу один из них расплескался и устроил пожар в машине боевиков.



Напомним, что сегодня, 4 сентября, произошел обстрел автобуса. Один солдат серьезно пострадал, а еще пятеро солдат и водитель автобуса получили легкие ранения. Фото и видео с места происшествия доступны читателям по ссылке.

По информации ЦАХАЛа и полицейских, поблизости задержали двух вооруженных палестинских боевиков и доставили их в службу безопасности ШАБАК для допроса. Когда террористы покидали место происшествия, то их машины загорелась, благодаря чему ЦАХАЛ их быстро задержал.

Это событие уже премьер-министр Яир Лапид. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и воздал должное израильским службам быстрого реагирования и военнослужащим за оказание помощи раненым и быстрое отслеживание подозреваемых. Также он заявил, что «мы продолжим добираться до всех, кто пытается причинить вред гражданам и солдатам Государства Израиль».

Кроме этого, за профессиональный арест подозреваемых израильские войска похвалил министр обороны Бени Ганц, а также, разумеется, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее мы рассказывали, что полиции сообщили новые детали касаемо нападения на протестующих против Нетаниягу.

Также «Курсор» сообщал, что 70-летняя женщина въехала в здание вокзала в Тель-Авиве.

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