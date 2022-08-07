В Газе проходят похороны ликвидированного главаря Исламского Джихада Халеда Мансура

Службы безопасности готовятся к возможным обстрелам территории Израиля после похорон ликвидированных в Газе лидеров террористов.

В Газе начался марафон похорон Халед Мансура, одного из главарей террористической организации Исламский Джихад, ликвидированного вчера ВВС ЦАХАЛа.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

После окончания похорон ЦАХАЛ ожидает ракетные удары в сторону Израиля.

Напомним, ранее мы сообщали, что ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации Халед Мансура, начальника Южного крыла Исламского джихада. В рамках операции «Рассвет» по уничтожению Исламского джихада Армия обороны Израиля смогла ликвидировать очередного лидера террористов.

«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.

Мы сообщали о попадании по фабрике Штраус в Сдероте: новые детали. В субботу в 21:00 террористы начали обстрел городов на юге Израиля. Всего было выпущено более 20 ракет. Многие из них успешно перехватила система «Железный купол».

Наш сайт также писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».