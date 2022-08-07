ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации Халед Мансура, начальника Южного крыла Исламского джихада

Пресс-служба ЦАХАЛа показала видео с моментом ликвидации начальника Южного крыла Исламского Джихада.

Об этом сообщил Телеграм-канал Медиа Архив — Израильские новости.

На видео запечатлен момент попадания снаряда в помещение, где скрывался опасный террорист.

«Курсор» писал ранее о попадании по фабрике Штраус в Сдероте: новые детали. В субботу в 21:00 террористы начали обстрел городов на юге Израиля. Всего было выпущено более 20 ракет. Многие из них успешно перехватила система «Железный купол».

Кроме того, наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе. Международное сообщество продолжает реагировать на эскалацию между Израилем и террористами «Исламского джихада». Так, Европейский союз обеспокоен происходящим. Там призвали стороны к максимальной сдержанности.

Кроме того, Курсор писал, что Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что Израиль прекратит свою военную кампанию «Исламского джихада» в секторе Газа только в том случае, если террористическая группировка прекратит свои ракетные обстрелы Израиля.

Еще напомним, что ЦАХАЛ заявил, что продолжает наносить удары по наблюдательным пунктам Исламского джихада.