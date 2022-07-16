В Греции спасли туриста, пробывшего 18 часов в открытом море

Иван оставался на плаву, держась за мячик, в течение 18 часов, пока его не нашли спасатели, которые прочесывали местность на самолете.

Мужчина в Греции выжил после того, как провел 18 часов в море. Всё это время он держался за мяч.

Турист по имени Иван был выброшен в море у берегов Греции сильным течением. Друзья мужчины подняли тревогу и вызвали спасателей, но он уже исчез из виду. Находясь в воде, турист заметил маленький мяч, подплывший к нему, который он схватил.

Иван оставался на плаву, держась за мячик, в течение 18 часов, пока его не нашли спасатели, которые прочесывали местность на самолете. Позже выяснилось, что мяч принадлежит двум маленьким братьям, а игрушку унесло ещё 30 июня. По счастливой случайности мать мальчиков, потерявших мяч, увидела его по местному телевидению во время репортажа о спасении Ивана. Сам турист пока не дал комментарии, но мэр города, в котором отдыхал Иван, поблагодарила всех, кто оказал помощь.

«Спасибо порту, врачам, ВВС, греческой полиции, рыбакам, спасателям и добровольцам», — сказал он.

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