В Хадере женщину сбил поезд: подробности

В районе города Хадера и окрестностях происходят нарушения и задержки движения поездов.

Это произошло из-за того, что проходящий поезд сбил 43-летнюю женщину.

Об этом сообщает Walla.

Поезд вопреки инструкциям, въехал на территорию железнодорожной станции Кесария Пардес-Хана, что привело к столкновению с женщиной. В данный момент неизвестно, что произошло с пострадавшей.

Ранее мы рассказывали, что во вторник, 20 сентября, на юге Израиля возле контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом перевернулось авто ЦАХАЛа. Вследствие ДТП военный получил ранения средней степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь пострадавшему и доставили его в больницу. Также легкие травмы получили еще три военнослужащих. Эксперты уже выясняют обстоятельства аварии.

Также «Курсор» сообщал, что в 23-летнего жителя Ришон ле-Циона поразило током после того, как он попытался удивить пассажиров трюками на вагоне и прокатился на крыше поезда. Во время исполнения задуманного он коснулся электрического кабеля, который поразил его током высокого напряжения.

Туда прибыли медики МАДА и заявили, что пострадавший находится в критическом состоянии, а потому ему провели сердечно-легочную реанимацию. «Паркурщик» получил шесть ударов электрошоком от дефибриллятора для запуска сердцебиения, после чего его транспортировали больницу, но в данный момент медики не дают какие-либо прогнозы.

Помимо этого, недавно мы рассказывали, что в Наблусе в знак протеста против ареста Мусаба Аштейе палестинцы призывают митингующих перекрыть транспортное движение и начать жечь покрышки. По мнению их лидера, гражданские беспорядки должны длиться до освобождения арестованных Аштейе и Амида Табилы.