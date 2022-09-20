В Холоне посреди улицы нашли мертвую женщину: подробности

Во вторник, 20 сентября, в Холоне на улице ха-Хашмонаим обнаружили тело 85-летней женщины. Есть версия, что ее убили.

На место прибыли парамедики службы скорой помощи и констатировали смерть. Женщина могла стать жертвой нападения.

Об этом сообщает издание «Детали».

Медики обнаружили на теле мертвой кровоточащие раны, а также на место происшествия прибыли полицейские. В данный момент ведется расследование по подозрению в убийстве.

Ранее мы рассказывали, что в Хадере 33-летнюю женщину сбил поезд. Вопреки инструкциям, он въехал на территорию железнодорожной станции Кесария Пардес-Хана, что привело к столкновению с женщиной.

Также «Курсор» сообщал, что во вторник, 20 сентября, минздрав Израиля назначил комиссию, которая должна расследовать обстоятельства скандала с перепутанным эмбрионом. Это произошло в клинике «Асута» в Ришон Ле-Ционе.

Решение приняли для формулировки системных выводов и рекомендаций, которые должны помочь улучшить систему экстракорпорального оплодотворения в Израиле. Комитет должен их представить к концу года.

Помимо этого, сегодня сентября, на юге Израиля возле контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом перевернулась машина ЦАХАЛа. Вследствие ДТП военный получил ранения средней степени тяжести. Прибывшие на место медики оказали ему помощь и доставили в больницу. Также легкие травмы получили другие три военнослужащие.