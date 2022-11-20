В Катаре ограбили журналиста в прямом эфире

В Катаре у аргентинского журналиста Доминик Мецгер украли сумочку с ее удостоверением личности и другими важными документами.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Это произошло в Дохе, столице страны, несмотря на большие инвестиции для обеспечения безопасности болельщиков и журналистов на чемпионате мира. Эта тема стала одной из главных в последнее время, поскольку росли сомнения в способности Катара обеспечить безопасность гостей, особенно женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.

Мецгер обнародовала инцидент в социальных сетях, сообщив, что стала жертвой ограбления во время проведения прямой трансляции в зоне фан-зала. Многие из ее личных вещей были украдены, в том числе ее сумочка, в которой было много важных документов, таких как ее удостоверение личности.

«У меня только что украли бумажник, пока мы были в прямом эфире. Полиция отправила меня сюда, чтобы написать заявление. Больше всего меня беспокоят документы и билеты, остальное меня не волнует. Это опыт, через который ты не ожидаешь пройти, ты переживаешь его», — рассказала она в прямом эфире по телевидению.

Доминик также записала, как сообщает об инциденте в полицию через свой аккаунт в Instagram. Власти пообещали вернуть журналисту все потерянные вещи. Полиция также спросила ее, какое обвинение она хочет предъявить вору на случай, если его найдут.

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