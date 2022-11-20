Всемирно известный баскетболист неожиданно посетил рынок в Иерусалиме

В Израиль с визитом прибыл профессиональный боксер Флойд Мейвезер-младший.

Об этом сообщает Israel Hayom.

19 ноября, в субботу, он опубликовал фото в окружении болельщиков, сделанное на знаменитом рынке Махане Иегуда в Иерусалиме.

Журналисты утверждают, что Мейвезер прибыл в Израиль в четверг из Дубая, где дрался с YouTube-блогером «Деджи».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Ранее представительство Израиля на Чемпионате мира заявило, что израильтяне – гости в Катаре, традиционной арабской стране.

«Курсор» сообщал о правилах поведения для болельщиков на Чемпионате мира по футболу в Катаре: озвучены правила поведения для болельщиков.

Помимо этого Роналду и Месси впервые сфотографированы вместе.