Всемирно известный баскетболист неожиданно посетил рынок в Иерусалиме

В Израиль с визитом прибыл профессиональный боксер Флойд Мейвезер-младший.
Об этом сообщает Israel Hayom.
19 ноября, в субботу, он опубликовал фото в окружении болельщиков, сделанное на знаменитом рынке Махане Иегуда в Иерусалиме.
Журналисты утверждают, что Мейвезер прибыл в Израиль в четверг из Дубая, где дрался с YouTube-блогером «Деджи».
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Ранее представительство Израиля на Чемпионате мира заявило, что израильтяне – гости в Катаре, традиционной арабской стране.
«Курсор» сообщал о правилах поведения для болельщиков на Чемпионате мира по футболу в Катаре: озвучены правила поведения для болельщиков.
Помимо этого Роналду и Месси впервые сфотографированы вместе.