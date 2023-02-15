В Панаме автобус сорвался с обрыва: как минимум 39 погибших

По меньшей мере 39 человек погибли в Панаме после того, как автобус с более чем 60 мигрантами упал со скалы.

Об этом сообщает Reuters.

Трагедия произошла сегодня утром, 15 февраля. Миграционные власти страны назвали это худшим миграционным происшествием в истории центральноамериканской страны.

Автобус с мигрантами, проехавшими через Дарьенский ущелье, опасный участок джунглей, соединяющий Колумбию с Центральной Америкой, направлялся к приюту, расположенному в западной прибрежной провинции Чирики, граничащей с Коста-Рикой.

Власти заявили, что более половины из 66 пассажиров автобуса погибли в результате аварии возле приюта для мигрантов Гуалака. Около 20 человек госпитализировали с травмами, некоторые из них получили тяжелые ранения.

Миграционная служба не предоставила подробностей о национальности жертв, заявив, что сначала свяжется с родственниками и соответствующими посольствами пассажиров.

«Правительство выражает свои соболезнования семьям погибших в этой аварии и подтверждает свою приверженность продолжению оказания гуманитарной помощи и достойных условий для борьбы с нелегальной миграцией», — заявил президент Панамы Лаурентино Кортисо.

В 2022 году Дарьенский пробел пересекли рекордные 248 000 мигрантов, большинство из были из Венесуэлы. Новая, более строгая миграционная политика США привела к тому, что многие из них вернулись в Панаму, где они часто не могут позволить себе транспорт обратно в Венесуэлу. В МИД Панамы сообщили, что с начала 2023 года Дарьенский проход пересекли еще 32 800 человек.

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