В Рамат-Гане застрелен 60-летний мужчина

В центре Рамат-Гана обнаружили мертвого мужчину, который, вероятнее всего, был застрелен. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали его смертью

Сегодня утром (в субботу) на улице Хари Гилад в Рамат-Гане был застрелен 60-летний мужчина. Медики MDA и парамедики обнаружили его безжизненным и констатировали смерть. Предыстория инцидента, по всей видимости, криминальная.

Фельдшеры MDA Альмог Кедем и Элиас Грейс рассказали: «Когда мы прибыли, мы увидели 60-летнего мужчину, лежащего без сознания с проникающими ранениями. Мы провели медицинские тесты, но он был без признаков жизни, и нам пришлось констатировать его смерть».

Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.