В Рамат-Гане застрелен 60-летний мужчина

Сегодня утром (в субботу) на улице Хари Гилад в Рамат-Гане был застрелен 60-летний мужчина. Медики MDA и парамедики обнаружили его безжизненным и констатировали смерть. Предыстория инцидента, по всей видимости, криминальная.
Фельдшеры MDA Альмог Кедем и Элиас Грейс рассказали: «Когда мы прибыли, мы увидели 60-летнего мужчину, лежащего без сознания с проникающими ранениями. Мы провели медицинские тесты, но он был без признаков жизни, и нам пришлось констатировать его смерть».
Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.
Кроме того, Курсор сообщал, что пожар произошел в здании на улице Тимна в промышленной зоне Холона. Врачи эвакуировали троих раненых, в том числе 44-летнего мужчину в состоянии средней тяжести с ожогами и в полном сознании, в больницу Шеба в Тель-Ха-Шомер, а двух раненых в легком состоянии — в больницу Вольфсон.
Кроме того, жители Натив ХаАсара сообщают об обстреле кибуца пулеметом из Газы. Местные жители сообщили, что слышали выстрелы. После обстрела из пулемета силы ЦАХАЛа начали выводить мирных жителей из районов, прилегающих к ограждению, опасаясь быть обстрелянными. О жертвах не сообщалось.