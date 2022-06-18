Жители Натив ХаАсара сообщают об обстреле кибуца пулеметом из Газы

10:49, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90

Пока о пострадавших и нанесенном ущербе не сообщается, однако ЦАХАЛ проводит эвакуацию мирных жителей из близлежащих районо.

Жители Натив ХаАсара сообщают об обстреле кибуца крупнокалиберным пулеметом из Газы.

Об этом сооьщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Местные жители сообщили, что слышали выстрелы. После обстрела из пулемета силы ЦАХАЛа начали выводить мирных жителей из районов, прилегающих к ограждению, опасаясь быть обстрелянными. О жертвах не сообщалось.

Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.

Кроме того, Курсор сообщал, что пожар произошел в здании на улице Тимна в промышленной зоне Холона. Врачи эвакуировали троих раненых, в том числе 44-летнего мужчину в состоянии средней тяжести с ожогами и в полном сознании, в больницу Шеба в Тель-Ха-Шомер, а двух раненых в легком состоянии — в больницу Вольфсон.

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Автор материала:
Кати Адхам
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