Жители Натив ХаАсара сообщают об обстреле кибуца пулеметом из Газы

Жители Натив ХаАсара сообщают об обстреле кибуца крупнокалиберным пулеметом из Газы.

Об этом сооьщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Местные жители сообщили, что слышали выстрелы. После обстрела из пулемета силы ЦАХАЛа начали выводить мирных жителей из районов, прилегающих к ограждению, опасаясь быть обстрелянными. О жертвах не сообщалось.

Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.