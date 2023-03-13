В рф прогремели взрывы, власти заявили о работе ПВО и сбитых ракетах

В Белгородской области РФ были взрывы, губернатор сообщил, что есть пострадавшая.

В россии* на территории белгородской области звучали взрывы, местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны. Глава области Вячеслав Гладков заявил, что над районом и городом белгород были сбиты четыре ракеты, есть одна пострадавшая.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, было сбито четыре ракеты.

«Последствия на земле уточняются… Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях…», — утверждает российский чиновник.

Отметим, что в белгороде и области после полномасштабного вторжения рф в Украину не раз звучали взрывы. В частности, гладков недавно сообщал, что в ночь на 6 марта в городе новый оскол сработала ПВО, и были сбиты три ракеты. До этого под белгородом после взрывов начала гореть нефтебаза.

Стоит отметить, что российские оккупанты с территории белгородской области регулярно бьют по приграничных украинских населенных пунктах.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!