В россии загорелся химзавод: в огне более тысячи квадратных метров

СМИ отметили, что в Хитоне производится бытовая химия и лакокрасочная продукция. Министерство по чрезвычайным ситуациям не сообщило, что стало причиной пожара.

Сильный пожар вспыхнул на химическом заводе «Хитон» в Казани, столице Татарской республики. Огонь распространился на площади более 1 000 квадратных метров.

По данным журналистов, пожар вспыхнул в Дербышкинском районе Казани, где расположено производственное предприятие. Одноэтажное здание склада горело на площади 1 000 квадратных метров. СМИ также сообщили, что огонь охватил кубы, наполненные растительным маслом. Спасателям ничего не известно о пострадавших.

«Обрушилась крыша. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС россии*.

Пожар тушили 110 человек и 34 единицы техники.

«Курсор» писал, что на пляже в Тверии произошла перестрелка: пострадали два человека. Двое молодых людей с ранениями, полученными в результате перестрелки на пляже Намос, госпитализированы в больницу «Фурия».

«Курсор» сообщал, что на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла стрельба. Проезжавший мимо автомобиль открыл огонь по машине известного преступника из района Гуш-Дан.

Еще мы писали, что 2 июля произошла перестрелка на 4 шоссе. В результате конфликта между водителями началась стрельба, из-за которого 35-летний житель Фурейдиса получил ранение средней степени тяжести.

Напомним также, что в квартале А-Тур в Восточном Иерусалиме в субботу произошла массовая драка, во время которой ее участники открыли стрельбу. В результате перестрелки четыре человека получили ранения различной степени тяжести.