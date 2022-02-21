В Тель-Авиве проходит антиправительственный протест против правовой системы

В центре Тель-Авива сейчас проходит антиправительственный протест против правовой системы на улице Дэниел Фриш-стрит.

Об этом сообщает Голос Израиля.

Израильтяне скандируют лозунг «коррупционеры судебной системы и нынешней власти убирайтесь домой».

Демонстрация проходит на фоне назначений новых судей в Верховный суд — БАГАЦ, на основе политических взглядов (протестанты заявляют, что в суд выбраны только левые и арабы), а также на фоне «покрывательства возможных преступлений и сговора левой элиты».

Курсор ранее писал, что под Кнессетом начался протест против роста цен. На прошлой неделе правительство объявило о плане по борьбе с ростом стоимости жизни на сумму 4,4 миллиарда шекелей, который включает в себя комплекс мер по снижению налогов для работающих семей и по снижению цен на энергоносители и основные продукты питания.

Также сообщалось, что тысячи израильтян вышли на протест против политики Израиля в сфере заболеваний. Израильтяне вышли против провальной политики правительства в сфере коронавируса и противоречивых решений, которые не имели в себе никакого смысла, кроме своих личных интересов политического выживания.

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