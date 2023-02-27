Турцию снова трясет: первые подробности

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник на востоке Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (European-Mediterranean Seismological Centre).

Согласно данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 10 км. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях.

Ранее Курсор писал, что в Украине произошло землетрясение. Специалисты Главного центра специального контроля зафиксировали землетрясение на глубине 2 км недалеко от города Мукачево (Закарпатская область).

Также при расчистке завалов зданий в Турции и Сирии, разрушенными землетрясениями, спасатели продолжают находить тела погибших. Их число уже превысило 50 тысяч человек. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий в Турции, число погибших достигло 44 218 человек, а в Сирии — 5914 человек.

Еще мы писали, что с начала февраля было зафиксировано шесть землетрясений в Израиле, но все они были относительно слабыми.

Курсор писал, что в Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения находился на самом северном острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 6 км.

Курсор информировал, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Особая ценность разработки заключается в том, что она позволяет оценить силу начинающегося землетрясения.

Наша редакция сообщала, что Израиль готовится к возможному крупному землетрясению: сколько на это уйдет средств. Сильное землетрясение может оставить без крова 170 тысяч человек.

Напомним, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы.