В Черном море произошло землетрясение: подробности

Жители Южного побережья полуострова Крым (Украина) почувствовали небольшой подземный толчок.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил советник подконтрольного россии* главы оккупированного АРК олег крючков.

«Информация о землетрясении в Черном море. От дежурного Алуштинской сейсмической станции поступила информация о том, что в 16:25 в акватории Черного моря в 25 км от прибрежной территории ГО Алушта и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до трех в эпицентре. На территории Республики Крым – едва заметны. Последствий и разрушений нет», – написал оккупант.

В частности, о подземных толчках сообщали жители Ялты, Гурзуфа и Массандры. Как сообщает телеграмм-канал «Mash на волне» со ссылкой на очевидцев, в офисах на несколько минут зашатались столы, кресла и цветы в подставках.

Как сообщал Курсор, ночью на 27 февраля в Украине специалисты Главного центра специального контроля зафиксировали землетрясение на глубине 2 км недалеко от города Мукачево (Закарпатская область). Об этом говорится в заявлении Главного центра специального контроля ГКА.

В центре специального контроля заявили, что землетрясение не несет угрозы населению, хотя за классификацией относится к очень ощутимым. Кроме этого, землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом — немногими.

Ранее Курсор писал, что в Японии произошло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения находился на самом северном острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 6 км.

Курсор информировал, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Особая ценность разработки заключается в том, что она позволяет оценить силу начинающегося землетрясения.

Наша редакция сообщала, что Израиль готовится к возможному крупному землетрясению: сколько на это уйдет средств. Сильное землетрясение может оставить без крова 170 тысяч человек.

Напомним, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!