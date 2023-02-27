Новое землетрясение в Турции: есть жертвы и разрушения

В Турции снова произошло землетрясение. В зоне бедствия работают поисково-спасательные бригады.

Сегодня в Турции зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 по шкале Рихтера. В результате землетрясение пострадал турецкий город Малатья.

Эпицентр толчков, зафиксированных в 12:04 по местному времени, находился в районе Йешилютр.

Согласно заявлению Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), 25 зданий в городе были разрушены. Кроме этого, 69 человек госпитализированы в больницы с различными травмами. На данный момент сообщается, что один человек погиб.

Во время землетрясения дома снова рушились, как карточные домики. На местах работаю спасатели и городские экстренные службы.

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Также при расчистке завалов зданий в Турции и Сирии, разрушенными землетрясениями, спасатели продолжают находить тела погибших. Их число уже превысило 50 тысяч человек. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий в Турции, число погибших достигло 44 218 человек, а в Сирии — 5914 человек.

Еще мы писали, что с начала февраля было зафиксировано шесть землетрясений в Израиле, но все они были относительно слабыми.

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Напомним, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы.