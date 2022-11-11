В водохранилище Ярмуким в Иорданской долине обнаружена бактерия холеры

В Иорданской долине в водохранилище, используемом в основном для орошения полей, выявили опасную инфекцию.

Бактерия холеры была обнаружена в Израиле в водохранилище Ярмуким в Иорданской долине.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Согласно отчету минздрава, бактерии, обнаруженные в воде, относятся к тому типу, который может вызывать серьезные заболевания и диарею.

Резервуар, в котором обнаружены бактерии, не используется для питья и люди обычно не купаются в нем. Основное его предназначение — это сельскохозяйственные нужды. Резервуар используют для орошения полей.

Ранее Курсор информировал, что минздрав предупредил израильтян о тысячах поддельных препаратов от импотенции. В Ришон ле-Ционе были изъяты препараты от импотенции, которые незаконно и с риском для жизни населения распространялись в аптеках без разрешения минздрава.

Также мы информировали, что в ряде продуктов обнаружен опасный наркотик: минздрав предупредил израильтян. Министерство здравоохранения предостерегает от использования определенных продуктов. В них найден опасный нелегальный наркотик.

Ранее наш сайт писал, что женщина умерла в больнице «Вольфсон» из-за аллергии на лекарства. Производитель лекарственного препарата «Оптальгин» заявил, что миллионы пациентов ежегодно безопасно применяют его для снижения температуры.

Также редакция сообщала, что на юге Израиля автомобиль столкнулся с микроавтобусом: 9 пострадавших. Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.