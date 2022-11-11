В водохранилище Ярмуким в Иорданской долине обнаружена бактерия холеры

Бактерия холеры была обнаружена в Израиле в водохранилище Ярмуким в Иорданской долине.
Об этом сообщает Телеграм-канал.
Согласно отчету минздрава, бактерии, обнаруженные в воде, относятся к тому типу, который может вызывать серьезные заболевания и диарею.
Резервуар, в котором обнаружены бактерии, не используется для питья и люди обычно не купаются в нем. Основное его предназначение — это сельскохозяйственные нужды. Резервуар используют для орошения полей.
Ранее Курсор информировал, что минздрав предупредил израильтян о тысячах поддельных препаратов от импотенции. В Ришон ле-Ционе были изъяты препараты от импотенции, которые незаконно и с риском для жизни населения распространялись в аптеках без разрешения минздрава.
Также мы информировали, что в ряде продуктов обнаружен опасный наркотик: минздрав предупредил израильтян. Министерство здравоохранения предостерегает от использования определенных продуктов. В них найден опасный нелегальный наркотик.
Ранее наш сайт писал, что женщина умерла в больнице «Вольфсон» из-за аллергии на лекарства. Производитель лекарственного препарата «Оптальгин» заявил, что миллионы пациентов ежегодно безопасно применяют его для снижения температуры.
Также редакция сообщала, что на юге Израиля автомобиль столкнулся с микроавтобусом: 9 пострадавших. Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.