Минздрав предупредил израильтян о тысячах поддельных препаратов от импотенции

В Ришон ле-Ционе были изъяты препараты от импотенции, которые незаконно и с риском для жизни населения распространялись в аптеках без разрешения минздрава.

Министерство здравоохранения предупреждает о тысячах поддельных лекарств от импотенции, изъятых в Израиле.

Об этом сообщает Walla.

В четверг минздрав проинформировал об изъятии большого количества поддельных препаратах для лечения импотенции.

Службы здравоохранения изъяли подделки в Ришон ле-Ционе. Эти препараты даже не были одобрены министерством для лечения данного заболевания, но успешно продавались в аптеках.

В сообщении указано: «Поддельные виагры, которые производятся в пиратских лабораториях на основе неизвестного сырья и в ненадлежащих условиях могут представлять опасность для здоровья населения».

Минздрав разъяснил, что «лекарства данного типа допускаются к продаже в аптеках только квалифицированным фармацевтом и только после получения рецепта врача».

Те препараты, которые предлагаются под разными торговыми наименованиями и не подучили разрешения на ввоз и торговлю, были конфискованы. Их реализация проводилась вопреки законодательству.

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